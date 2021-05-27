Тюменца задержали за серию краж из строительного магазина

В полицию Тюмени поступило сообщение о кражах из строительного магазина крупной сети. В мае неизвестный похитил из торговой точки сверла для электроинструментов и алмазные диски для резьбы по металлу.
По записям с камер видеонаблюдения был установлен подозреваемый. Им оказался неработающий 33-летний тюменец.
"Установлена причастность злоумышленника к четырем эпизодам преступлений. Общая сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей. Украденное имущество мужчина продавал случайным покупателям на городских рынках, а вырученные деньги тратил на личные нужды", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража".
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