Спустя почти пять лет задержан мужчина, похитивший из тюменских банкоматов 13,5 млн рублей

Сотрудники полиции Тюменской области совместно с коллегами из города Санкт-Петербурга и представителями Росгвардии задержали подозреваемого в хищении денежных средств из банкоматов. В 2016 году злоумышленник похитил 13,5 млн рублей из банкомата, расположенного на одной из центральных улиц Тюмени, и скрылся.

"На протяжении почти пяти лет не прекращалась работа по его розыску. В результате подозреваемый был задержан в городе Санкт-Петербурге. По версии следствия, мужчина причастен к нескольким эпизодам противоправной деятельности в различных регионах страны. Он выбирал крупный город, куда направлялся на автомобиле, искал подходящий банкомат и устанавливал за ним наблюдение. Выяснял, в какое время инкассаторы привозят наличность. Затем, дождавшись, когда у банкомата не будет людей, фигурант с помощью специальных приспособлений вскрывал замки и забирал денежные средства", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.