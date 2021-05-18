Наемный работник обокрал дом тюменки на миллион рублей

В полицию Тюменского района с сообщением о пропаже четырех меховых шуб и ювелирных изделий обратилась жительница одной из деревень. Сумма ущерба составила свыше одного миллиона рублей.

Подозреваемого в краже задержали, им оказался 40-летний местный житель.

"Мужчина долгое время подрабатывал разнорабочим на территории дома у потерпевшей и у него имелись собственные ключи. Он выбрал удобный момент и совершил хищение, после чего сдал имущество по низкой цене в ломбард, а вырученные 800 тысяч рублей потратил на личные нужды", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.