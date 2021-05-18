Наемный работник обокрал дом тюменки на миллион рублей

В полицию Тюменского района с сообщением о пропаже четырех меховых шуб и ювелирных изделий обратилась жительница одной из деревень. Сумма ущерба составила свыше одного миллиона рублей.
Подозреваемого в краже задержали, им оказался 40-летний местный житель.
"Мужчина долгое время подрабатывал разнорабочим на территории дома у потерпевшей и у него имелись собственные ключи. Он выбрал удобный момент и совершил хищение, после чего сдал имущество по низкой цене в ломбард, а вырученные 800 тысяч рублей потратил на личные нужды", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная в особо крупном размере".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru