Наемный работник обокрал дом тюменки на миллион рублей

10:09 18 мая 2021
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В полицию Тюменского района с сообщением о пропаже четырех меховых шуб и ювелирных изделий обратилась жительница одной из деревень. Сумма ущерба составила свыше одного миллиона рублей.

Подозреваемого в краже задержали, им оказался 40-летний местный житель.

"Мужчина долгое время подрабатывал разнорабочим на территории дома у потерпевшей и у него имелись собственные ключи. Он выбрал удобный момент и совершил хищение, после чего сдал имущество по низкой цене в ломбард, а вырученные 800 тысяч рублей потратил на личные нужды", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная в особо крупном размере".

Теги: кража
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