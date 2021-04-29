Житель Тюмени похищал пожарные рукава из подъездов

В тюменскую полицию поступило заявление от представителей одной из управляющих компаний о том, что из подъездов многоэтажных домов похищены пожарные рукава. Неизвестный повредил несколько пожарных щитов и украл имущество.
Подозреваемого в краже задержали в момент, когда он шел к автобусной остановке, чтобы скрыться в другом районе города. При мужчине была сумка с похищенным.
В полиции ранее неоднократно судимый 47-летний тюменец признался, что планировал сбыть украденное. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража".
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