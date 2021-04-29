Житель Тюмени похищал пожарные рукава из подъездов

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

В тюменскую полицию поступило заявление от представителей одной из управляющих компаний о том, что из подъездов многоэтажных домов похищены пожарные рукава. Неизвестный повредил несколько пожарных щитов и украл имущество.

Подозреваемого в краже задержали в момент, когда он шел к автобусной остановке, чтобы скрыться в другом районе города. При мужчине была сумка с похищенным.

В полиции ранее неоднократно судимый 47-летний тюменец признался, что планировал сбыть украденное. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража".