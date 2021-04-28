В Тобольске за кражу задержали страстного любителя сыра

В Тобольске в полицию поступило сообщение о краже из сетевого магазина более 6 кг сыра. Ущерб составил около 3 тысяч рублей.

По подозрению в краже полиция задержала 31-летнего ранее судимого за преступления против собственности тоболяка.

"Свою вину мужчина признал и пояснил, что похитил сыр для личного употребления", — сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.

Похищенный сыр изъяли и вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража".