В Тобольске за кражу задержали страстного любителя сыра

10:45 28 апреля 2021
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В Тобольске в полицию поступило сообщение о краже из сетевого магазина более 6 кг сыра. Ущерб составил около 3 тысяч рублей.

По подозрению в краже полиция задержала 31-летнего ранее судимого за преступления против собственности тоболяка.

"Свою вину мужчина признал и пояснил, что похитил сыр для личного употребления", — сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.

Похищенный сыр изъяли и вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража". 

Теги: кража
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