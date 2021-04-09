В Тюменском районе раскрыли кражу балалайки, аккордеона и двух баянов

Жительница поселка Боровский сообщила в полицию о том, что из ее дома похищены музыкальные инструменты: балалайка, аккордеон и два баяна. Ущерб составил более 200 тысяч рублей. Подозреваемый в краже был задержан, им оказался 32-летний местный житель.

Как выяснилось, мужчина распивал спиртное у знакомого. В ходе застолья он увидел в одной из комнат балалайку. Гость вспомнил аккорды, которые брал в молодости на гитаре, и решил похитить инструмент. Когда приятель уснул, мужчина забрал не только балалайку, но еще аккордеон и два баяна.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража, с причинением значительного ущерба". Похищенное вернули владелице.