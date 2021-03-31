В Тюмени дорожники похитили 25 тонн битума

В Тюмени полиция возбудила уголовное дело по факту присвоения свыше 25 тонн битума. Битум, который должны были использовать в рамках исполнения государственного контракта, похитили с территории одного из дорожно-эксплуатационных предприятий.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое злоумышленников, пытавшихся реализовать похищенное третьим лицам.

"Стражи правопорядка установили, что к совершению преступления причастны 33-летний мастер дорожного предприятия и 27-летний водитель, который перевозил битум в Тюмень", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

По версии следствия, мужчины заранее продумали преступную схему. При приеме очередной партии битума массой более 25 тонн, воспользовавшись служебным положением, злоумышленники внесли в товарно-транспортную накладную ложные сведения о поставке на дорожное предприятие. После чего материал вывезли с территории предприятия. Сумма ущерба превысила 600 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ "Присвоение или растрата", расследование продолжается.