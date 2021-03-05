Тюменец похитил из магазина много жвачки, чтобы подарить девушкам

17:00 04 марта 2021
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В Тюмени в полицию обратился представитель одного из гипермаркетов с сообщением о краже жевательной резинки.

Молодой человек, воспользовавшись невнимательностью сотрудников торгового центра, похитил упаковки жевательных резинок на сумму около 18 тысяч рублей. Мужчина положил похищенное имущество в рюкзак и скрылся. Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили личность злоумышленника.

"Тюменец признался в содеянном и пояснил, что жевательные резинки предназначались для личного употребления, а также в качестве подарка для девушек", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ю части 1 статьи 158 УК РФ "Кража". 

Теги: кража
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