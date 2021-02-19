В Тюмени задержали "мастера", который продавал технику, отданную на ремонт

В Тюмени сотрудники уголовного розыска задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в серии преступлений.

Тюменец похитил около 49 тысяч рублей у нового знакомого, с которым встретился на улице, а потом распивал спиртное у него дома. Мужчина самостоятельно решил отыскать нового знакомого и попытаться вернуть деньги, но ему это не удалось. Тогда он обратился в полицию.

Сейчас полицейские устанавливают причастность задержанного тюменца к другим четырем преступным эпизодам.

"По версии следствия, злоумышленник размещал объявления о ремонте ноутбуков, телефонов и планшетов. Он забирал технику, обещая выполнить ремонт в короткие сроки и по низкой стоимости. Обязательства перед клиентами он не выполнял, а полученную технику сдавал в комиссионные магазины", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 "Кража".