Тюменцы две недели похищали мусорные баки из села

В полицию поступило сообщение о том, что в селе Онохино Тюменского района неизвестные похитили 10 металлических баков для мусора. Сумма ущерба составила 53 тысячи рублей.

Подозреваемые в кражах были задержаны. Как оказалось, двое жителей Тюмени в течении двух недель на легковом автомобиле вывозили с улиц села мусорные баки и сдавали их в пункты приема металлолома.

"По версии следствия, молодые люди причастны еще к двум эпизодам хищения металлических баков из других населенных пунктов", — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области.

Возбуждено уголовно дело по п. "а" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору".