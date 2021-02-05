В Тюмени раскрыли серию краж велосипедов

В январе в полицию о хищении велосипедов сообщили несколько тюменцев. По подозрению в кражах были задержаны неоднократно судимый 42-летний мужчина и его ранее судимая 31-летняя подруга.

Мужчина и женщина заходили в подъезды многоэтажек и искали оставленный там велотранспорт. Несколько велосипедов им удалось похитить беспрепятственно, так как они не были пристегнуты противоугонными тросами, другие же похищались из колясочных, а также с помощью повреждения удерживающих замков. Украденные велосипеды тюменцы сбывали в комиссионных магазинах.

"Доказана причастность пары к пяти преступлениям. Все сбытое имущество удалось изъять и вернуть законным владельцам. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 "Кража"", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.