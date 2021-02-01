Двух тюменцев задержали за серию краж детских конструкторов

В Тюмени полиция задержала двух мужчин, которые подозреваются в кражах дорогостоящих детских конструкторов. Украденное тюменцы реализовывали по заниженной цене.
В магазинах крупной торговой сети детских игровых товаров злоумышленники срывали магнитные чипы с упаковок, после чего прятали товары в сумки и скрывались.
По версии дознавателей, 29-летний тюменец и его 30-летний товарищ реализовывали украденный конструктор через знакомых по заниженной стоимости. В ходе обыска часть украденного была изъята полицией.
Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
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