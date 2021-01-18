Пьяный тюменец катался по городу в авто, угнанном с ремонтного сервиса

В Тюмени задержан пьяный водитель, катавшийся на чужом автомобиле.

Сотрудники ГИБДД остановили мужчину на Chevrolet Niva для проверки документов. Водитель выполнил требование об остановке транспорта, но предъявить документы на машину не смог. Сотрудники полиции выявили у тюменца признаки алкогольного опьянения.

Установлено, что 17 января ранее судимый 36-летний мужчина возвращался к себе домой после встречи с друзьями. По пути он проходил мимо сервиса по ремонту автомобилей, рядом с которым стояла припаркованная машина Chevrolet Niva. В замке зажигания находились ключи, автомобиль готовился заезжать в покрасочный цех. Когда сотрудник сервиса отошел в бокс, пьяный тюменец без труда проник в открытую машину и поехал кататься.

"В настоящее время машина возвращена законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автотранспортом".