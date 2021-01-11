В Нижней Тавде пьяный работник угнал грузовик и попал в ДТП

В полицию села Нижняя Тавда Тюменской области обратился руководитель торговой компании, он сообщил, что с ее территории угнали грузовой автомобиль.

Предполагаемый угонщик был задержан. Им оказался 54-летний работник компании. В день преступления мужчина находился на территории организации, где употреблял спиртное. В какой-то момент он решил прокатиться на грузовике.

"Не имея водительского удостоверения, подозреваемый сел за руль и направился в сторону леса, по дороге не справился с управлением и совершил наезд на ограждение", — сообщает пресс-служба МО МВД "Тюменский".

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автотранспортом". Также мужчина привлечен к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.