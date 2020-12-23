Тюменец осужден за кражи из парикмахерских и салонов красоты

13:17 23 декабря 2020
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Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего мужчины, который был признан виновным в серии краж и покушений на кражи.

В июне 2020 года тюменец освободился из мест лишения, где отбывал наказание за кражи в салонах красоты, парикмахерских и небольших магазинах. Вскоре мужчина вновь стал воровать. 

"Объектами посягательства стали парикмахерские, салоны красоты, небольшие магазины, офисы, куда он проникал ночью. В общей сложности мужчина  совершил семь краж, похищал в основном  деньги. На счету злоумышленника три покушения на кражи, когда денег", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Общая сумма ущерба составила более 970 тыс. рублей. Суд назначил тюменцу 4 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал с него в пользу потерпевших более 969 тыс. рублей в счет возмещения ущерба.

Теги: кражи
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