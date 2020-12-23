В Тюменской области двое мужчин похитили 100 кг сахара

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

В полицию Голышмановского городского округа Тюменской области с сообщением о краже обратился представитель одного из местных предприятий. Неизвестные похитили оттуда 100 килограммов сахара.

Сотрудники полиции установили и задержали двоих подозреваемых: 23-летнего работника предприятия и 60-летнего жителя села Медведево. Молодой человек, находясь на работе вечером, при помощи трактора вывез с территории предприятия два мешка сахара по 50 килограммов. Погрузив похищенное имущество в автомобиль 60-летнего мужчины, молодой человек вернулся на рабочее место, а другой скрылся.

Похищенный сахар изъят и возвращен владельцу, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.