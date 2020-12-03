Жительница Тюменской области заявила об угоне, чтобы не платить займ

В полицию обратилась 35-летняя жительница Ялуторовска с заявлением об угоне ее транспорта. С ее слов, свой автомобиль она отдала знакомому в пользование на условии, что он будет платить кредит, на который она приобрела машину.
Однако якобы с сентября мужчина перестал отвечать на звонки и оплачивать кредит за машину.
"В ходе оперативных мероприятий правоохранителями установлено, что информация, которую сообщила заявительница является ложной. По версии следствия, молодая женщина продала свой автомобиль. История с угоном машины ею придумана, чтобы не платить займ за уже несуществующее авто", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.306 УК РФ "Заведомо ложный донос".
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