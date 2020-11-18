Работник автомойки похитил банковскую карту из машины клиентки

В полицию Ишимского района поступило сообщение от 55-летней местной жительницы о том, что неизвестные расплатились ее банковской картой в нескольких магазинах. Женщина сказала, что карту она потеряла.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый ишимец 1965 года рождения. Мужчина рассказал, что работает на автомойке. Во время уборки салона машины женщины он обнаружил банковскую карту и похитил ее.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета".