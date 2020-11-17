В Тюмени работник автомойки угнал машину у шефа и попал в ДТП

В полицию Тюмени обратился мужчина, у которого угнали автомобиль марки Chevrolet. По подозрению в угоне был задержан 36-летний местный житель.

Оказалось, что угонщик работает на автомойке, которая принадлежит хозяину иномарки. Работник воспользовался ключами, хранившимися в сейфе, и угнал машину, чтобы покататься по городу. Находясь за рулем, мужчина в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и совершил ДТП, после чего скрылся с места аварии.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения". Также он будет привлечен к ответственности за управлением транспортом в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.