Двое тюменцев похитили три десятка насосов

В областном центре двое работников сервисного локомотивного депо Тюмень совершили кражу 32 насосов высокого давления.

Коллеги условились похитить металлолом и сдать его для получения прибыли. Один из них договорился со своим знакомым, что тот с установленного места вывезет металл и сдаст его в пункт приема за денежное вознаграждение.

Злоумышленники во время рабочих смен на тележке вывозили насосы из складского помещения. Один из них похищал детали и в одиночку, украденное он прятал в сугробах за пределами депо, а потом передавал знакомому для сдачи в пункт приемки лома.

Как сообщает пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте, уголовное дело возбуждено по п."а" ч.2 ст.158 УК РФ (кража, то есть хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору).