Житель Тюменской области устроил ДТП на угнанной машине

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

В Казанском районе мужчина угнал автомобиль приятеля и попал на нем в аварию.

Лежащий на боку в кювете автомобиль "Нива", из которого пытался выбраться водитель, увидел полицейский. Сотрудник полиции поспешил мужчине на помощь. От водителя исходил запах алкоголя.

Прибывшие сотрудники ДПС освидетельствовали мужчину на состояние алкогольного опьянения. Показания алкотестера составили 0,87 миллиграмма этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха.

Как оказалось, пьяный 49-летний мужчина решил поехать к своей знакомой, проживающей в соседней деревне, и решил угнать авто у своего знакомого, зная, что он оставляет ключи от машины в замке зажигания, а гараж отпирается со стороны улицы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".