В Тюмени задержан сотрудник салона связи, который похитил сотню телефонов

В областном центре в полицию поступило сообщение о краже денег и смартфонов в одном из салонов сотовой связи по улице Червишевский тракт. По подозрению в краже был задержан 23-летний работник салона.

Молодой человек трудоустроился в салон сотовой связи около недели назад и спланировал кражу. в один из дней он дождался, когда коллеги покинут офис, а после отключил камеры видеонаблюдения, установленные в помещении. Используя данные чужих паспортов и специальную программу, мужчина оформил несколько кредитов, а деньги перечислил на свои банковские карты. Также он похитил из кассового аппарата около 150 тысяч рублей, а также более 100 дорогостоящих сотовых телефонов, которые хранились в торговом зале и в подсобном помещении.

"Надеясь запутать следствие, мужчина устроил беспорядок в помещении, после чего покинул рабочее место. Ночью, переодевшись, он вернулся на место и бросил дымовую шашку с целью реагирования пожарной безопасности. В результате оперативной работы сотрудников полиции похищенные сотовые телефоны, приготовленные к продаже, изъяты. Точная сумма ущерба устанавливается. По предварительным данным она составила около 3 млн рублей", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.