Тюменец украл аккордеон, балалайку, два баяна и две гармошки

О краже имущества в полицию сообщила 57-летняя жительница поселка Богандинский Тюменского района. Женщина рассказала, что обнаружила пропажу музыкальных инструментов, которые хранились в доме родителей, где жил ее брат. Сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей.

Родственник отрицал свою причастность к краже, но потом сознался, что несколько дней назад к нему приехали случайные знакомые, которые занимаются сбором металлолома. Он предложил купить музыкальные инструменты сестры: аккордеон, два баяна, две гармошки и балалайку. Мужчина продал их за 1500 рублей и потратил их на спиртное.

В отношении 62-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража".