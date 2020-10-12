Жительница Тюменской области лишилась 300 тысяч рублей

10:37 12 октября 2020
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Фото: pixabay.com

Более 300 тысяч рублей пропало с банковской карты жительницы Ялуторовска.

В полиции выяснили, что женщина на свое имя оформила банковскую карту, которую отдала своему сыну. 32-летний мужчина периодически отсутствует дома, так как уезжает на заработки в другой город. После оформления опекунства над племянниками на счет ялуторовчанки, привязанный к другой карте, поступила крупная сумма денег. Об этом стало известно ее сыну. Через онлайн-приложение мужчина получил доступ к деньгам матери и стал переводить на свою карту деньги, которые тратил на личные нужды.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Теги: кража
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