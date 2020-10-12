Жительница Тюменской области лишилась 300 тысяч рублей

Более 300 тысяч рублей пропало с банковской карты жительницы Ялуторовска.

В полиции выяснили, что женщина на свое имя оформила банковскую карту, которую отдала своему сыну. 32-летний мужчина периодически отсутствует дома, так как уезжает на заработки в другой город. После оформления опекунства над племянниками на счет ялуторовчанки, привязанный к другой карте, поступила крупная сумма денег. Об этом стало известно ее сыну. Через онлайн-приложение мужчина получил доступ к деньгам матери и стал переводить на свою карту деньги, которые тратил на личные нужды.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.