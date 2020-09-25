Задержан мужчина, нападавший на салоны связи в Тюмени

В Тюмени в конце августа в полицию поступило два сообщения от сотрудников салонов сотовой связи. В офисы их фирм зашел неизвестный молодой человек в маске, капюшоне и перчатках. Под угрозой применения ножа он потребовал отдать ему ценное имущество и деньги.

В первом случае нападавший завладел деньгами в размере около 5 тысяч рублей, а из подсобного помещения второго офиса ему удалось вынести 12 дорогостоящих смартфонов и деньги. Общая сумма ущерба составила около 400 тысяч рублей.

По горячим следам задержать злоумышленника не удалось. Позднее было установлено, что мужчина скрылся в Екатеринбурге. Там его задержали по месту проживания.

"В ходе следствия установлено, что 20-летний ранее судимый уроженец Екатеринбурга совершил серию аналогичных нападений на территории родного города, а также в городах Пермь, Арамиль и Тюмень. В настоящее время установлена причастность задержанного к семи эпизодам разбойных нападений", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 статьи 162 УК РФ (Разбой).