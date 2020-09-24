В Тюмени задержали мужчину, укравшего ящик с пожертвованиями

В областном центре в полицию поступило сообщение о краже от работника кафе на улице Вишневой. Из тамбура заведения был похищен ящик для пожертвований.
Вскоре подозреваемого в краже задержали. Им оказался ранее судимый 64-летний тюменец. Мужчина открыто похитил ящик с пожертвованиями, которые предназначались для передачи в нуждающиеся организации города. Похищенные 10 тысяч рублей стражи правопорядка изъяли и передали владельцу кафе, который передаст их на благотворительность.
В отношении тюменца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ "Грабеж", сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru