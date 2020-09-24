В Тюмени задержали мужчину, укравшего ящик с пожертвованиями

13:00 24 сентября 2020
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В областном центре в полицию поступило сообщение о краже от работника кафе на улице Вишневой. Из тамбура заведения был похищен ящик для пожертвований.

Вскоре подозреваемого в краже задержали. Им оказался ранее судимый 64-летний тюменец. Мужчина открыто похитил ящик с пожертвованиями, которые предназначались для передачи в нуждающиеся организации города. Похищенные 10 тысяч рублей стражи правопорядка изъяли и передали владельцу кафе, который передаст их на благотворительность.

В отношении тюменца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ "Грабеж", сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

Теги: кража
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