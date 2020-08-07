В Исетском районе тюменцы с топором и битой ограбили ферму

В селе Бобылево Исетского района Тюменской области владелица фермерского хозяйства сообщила в полицию о разбое.

По версии следствия, местный житель и его приятель, проживающий в Тюмени, надев маски и вооружившись топором и самодельной битой, ночью приехали на автомобиле с прицепом на фермерское хозяйство. Злоумышленники зашли в вагончик, где находился сторож. Пригрозив мужчине, подозреваемые похитили у него сотовый телефон. Сторожу удалось сбежать, а мужчины вышли на улицу, поймали и погрузили в прицеп пять баранов, после чего скрылись.

Один из мужчин раньше работа на этой ферме, поэтому хорошо знал, когда на территории фермы почти никого не остается. Злоумышленников задержали, похищенных животных изъяли и вернули владелице, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.162 УК РФ "Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище".