В Тюмени сотрудник СТО совершал кражи на угнанном авто

11:38 23 июля 2020
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Фото: pixabay.com

В Тюмени мужчина заявил об угоне автомобиля Mitsubishi. Машину тюменец на длительное время оставил на станции технического обслуживания, а когда вернулся за ней, то ее на месте не оказалось.

Было установлено, что работник СТО, у которого были ключи от иномарки, неоднократно ездил на чужом автомобиле по своим делам. 32-летний тюменец был задержан полицией.

"Стражи правопорядка установили причастность фигуранта к серии краж автомобильных запчастей, совершенных на угнанном транспорте", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ 166 "Неправомерное завладение автотранспортом" и 158 "Кража". 

Теги: кража , угон
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