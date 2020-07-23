В Тюмени сотрудник СТО совершал кражи на угнанном авто

В Тюмени мужчина заявил об угоне автомобиля Mitsubishi. Машину тюменец на длительное время оставил на станции технического обслуживания, а когда вернулся за ней, то ее на месте не оказалось.

Было установлено, что работник СТО, у которого были ключи от иномарки, неоднократно ездил на чужом автомобиле по своим делам. 32-летний тюменец был задержан полицией.

"Стражи правопорядка установили причастность фигуранта к серии краж автомобильных запчастей, совершенных на угнанном транспорте", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ 166 "Неправомерное завладение автотранспортом" и 158 "Кража".