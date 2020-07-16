К ишимской пенсионерке в дом с ножом ворвался строитель, который у нее работал

Житель Ишима подозревается в разбойном нападении на пенсионерку, на участке которой ранее выполнял строительные работы, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
Мужчина проник в дом 60-летней женщины через незапертую дверь. Угрожая пенсионерке ножом, он потребовал отдать ему деньги. Получив 10 тысяч рублей, мужчина скрылся.
Вскоре 44-летний ишимец был задержан. Он рассказал, что деньги потратил на алкоголь. Возбуждено уголовное дело.
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