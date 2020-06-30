Часть съели, остальное растаяло: в Тобольске задержали похитителей мороженого

В Тобольске в полицию обратился представитель торговой точки, который сообщил, что неизвестные сорвали с холодильника антивандальный щит и похитили мороженое на сумму 6 тысяч рублей. На следующий день была совершена такая же кража.

По записям с камер видеонаблюдения были установлены подозреваемые в кражах. Ими оказались двое молодых людей 2001 и 2002 годов рождения.

"Фигуранты свою вину признали и пояснили, что часть мороженного съели, а остальное растаяло", — сообщает пресс-служба МО МВД России "Тобольский".

Полиция установила, что тоболяки причастны и к другим кражам. На их счету три украденных велосипеда, также один из молодых людей замешан в краже таксофона. Его тоболяк планировал сдать в пункт приема металлолома, но так как организации были закрыты, он выкинул его на улице.

Возбуждены уголовные дела.