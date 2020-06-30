Тюменец угнал чужое авто, в которое его пустили переночевать

В Тюмени полиция нашла автомобиль, об угоне которого заявил владелец. В авто, припаркованном у магазина на улице Широтной, никого не оказалось, но вскоре к нему вернулся подозреваемый в угоне. Мужчину задержали.

Как оказалось, с угонщиком хозяин машины познакомился на улице. Мужчина посетовал, что поругался с женой и что его выгнали из дома. Тюменец предложил свое авто новому знакомому для ночевки. Наутро машины на месте не было. Как оказалось, ночевавшему в авто мужчине позвонил друг и пригласил в гости для распития спиртного. Тюменец принял приглашение, а добраться до приятеля решил на чужом авто.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автотранспортом без цели хищения", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.