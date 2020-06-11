Тюменка отправится в колонию за пьяное ДТП на угнанном такси

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летней женщины, которая в нетрезвом состоянии угнала такси и врезалась на нем в отбойник.

6 февраля 2020 года пьяная тюменка позвонила знакомому водителю такси, чтобы съездить к подруге. По дороге он заехал домой за ключами, и пассажирка, оставшись одна в автомобиле, воспользовалась ключом в замке зажигания и поехала кататься по городу.

Понимая, что водитель такси обратится в полицию, она решила оставить машину за городом. При выезде из Тюмени на дороге Тюмень — Ханты-Мансийск женщина врезалась в дорожный отбойник, но продолжила движение. Вскоре кончился бензин, и автомобиль заглох. Прибывшие сотрудники ДПС предложили женщине пройти освидетельствование на состояние опьянения, но она отказалась.

Оказалось, что до этого женщина дважды привлекалась к уголовной ответственности за пьяное вождение. Суд признал ее виновной в угоне и повторном управлении транспортом в нетрезвом состоянии и назначил 2 года колонии общего режима. На 3 года ей запрещено управлять транспортом.