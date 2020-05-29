В Тюмени задержали подозреваемых в серии дачных краж

В Тюмени в мае в полицию поступил ряд сообщений о кражах с дачных участков. Все они произошли на территории одного садоводческого общества.

Неизвестные разбивали окна, проникали в приусадебные дома и похищали электрические провода, электроплиту, телевизионную приставку, обогреватель, дорогостоящие игрушки и другие ценные вещи.

Молодые люди, подозреваемые в кражах, были задержаны. Они сознались, что сдавали украденное в комиссионные магазины. Возбуждено уголовное дело, установлена причастность мужчин к семи эпизодам преступлений.