В Тюмени задержали подозреваемых в серии дачных краж

12:27 29 мая 2020
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Фото: pixabay.com

В Тюмени в мае в полицию поступил ряд сообщений о кражах с дачных участков.  Все они произошли на территории одного садоводческого общества.

Неизвестные разбивали окна, проникали в приусадебные дома и похищали электрические провода, электроплиту, телевизионную приставку, обогреватель, дорогостоящие игрушки и другие ценные вещи.

Молодые люди, подозреваемые в кражах, были задержаны. Они сознались, что сдавали украденное в комиссионные магазины. Возбуждено уголовное дело, установлена причастность мужчин к семи эпизодам преступлений. 

Теги: кражи
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