В Тюмени пассажирка угнала такси

В областном центре уголовное дело возбуждено в отношении 31-летней женщины, угнавшей иномарку.

Тюменка позвонила знакомому таксисту, одну из пассажирок он высадил по указанному адресу и повез вторую пассажирку, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения, на следующий адрес. По пути водитель отлучился в магазин, оставив ключи в замке зажигания. Пассажирка воспользовалась ситуацией и угнала машину.

Вскоре нетрезвую тюменку за рулем иномарки остановили сотрудники ГИБДД. Женщина пояснила, что решила вернуться к подруге, но не захотела ждать водителя. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автотранспортом".