В Тюмени трое обокрали строительную базу через подкоп под забором

В областном центре неизвестные украли имущество с базы строительной компании на сумму полмиллиона рублей. Злоумышленники совершили подкоп под забором и вынесли с базы около 50 металлических катков от подъемного крана.

Похищенное имущество было тяжелым, и мужчины спрятали его неподалеку от базы и уехали. На следующий день они обнаружили, что большая часть уже вывезена неизвестными. Тогда злоумышленники забрали оставшуюся часть катков и сдали их в пункт приема металла.

В отношении трех задержанных мужчин возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.