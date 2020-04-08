В Тюмени задержан мужчина, устроивший разбой в продуктовом

Изображение: видео пресс-службы УМВД России по Тюменской области

Накануне разбойное нападение произошло в продуктовом магазине на улице Кузнецова. Неизвестный в маске применил против двух находившихся там продавцов газовый баллончик, вытащил из кассы 1200 рублей и скрылся.

Неподалеку от места преступления полицией был задержан мужчина, походивший под описание. Им оказался ранее судимый 33-летний тюменец.

В мусорном баке напротив дома мужчины нашли газовый баллончик, тельняшку, которую он использовал в качестве маски, куртку и обувь.

В отношении тюменца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.162 УК РФ "Разбой".