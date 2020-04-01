По факту исчезновения тюменца Дениса Фомичева возбуждено уголовное дело

Фото предоставлено СУ СКР по Тюменской области

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения жителя Тюмени Дениса Фомичева.

6 июня 2019 года около 20:30 мужчина 1987 года рождения находился, согласно данным следствия, на остановочном комплексе автодороги Тюмень — Курган вблизи села Шорохово Исетского района. После этого о его местонахождении нет никакой информации.

Приметы: славянской внешности, рост около 180 сантиметров, среднего телосложения, был одет в джинсы синего цвета, темную куртку, кроссовки черного цвета, говорится в сообщении СУ СКР по Тюменской области.

Следователи обращаются к гражданам, которые могли видеть Дениса в этот день или знают о его местонахождении. Их просят сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам: 8 (34535) 31981, 8 (34537) 21483.