По факту исчезновения тюменца Дениса Фомичева возбуждено уголовное дело

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения жителя Тюмени Дениса Фомичева.
6 июня 2019 года около 20:30 мужчина 1987 года рождения находился, согласно данным следствия, на остановочном комплексе автодороги Тюмень — Курган вблизи села Шорохово Исетского района. После этого о его местонахождении нет никакой информации.
Приметы: славянской внешности, рост около 180 сантиметров, среднего телосложения, был одет в джинсы синего цвета, темную куртку, кроссовки черного цвета, говорится в сообщении СУ СКР по Тюменской области.
Следователи обращаются к гражданам, которые могли видеть Дениса в этот день или знают о его местонахождении. Их просят сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам: 8 (34535) 31981, 8 (34537) 21483.
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