В Тюмени студент угнал авто у доставщика, потому что "спешил по делам"

В областном центре 8 марта на перекрестке улицы Мельникайте и улицы Дружбы автоинспекторы задержали молодого человека на угнанном авто.
С сообщением об угоне автомобиля в полицию обратился доставщик еды. Мужчина приехал на заказ и в спешке забыл закрыть машину. Ключи остались в замке зажигания.
"Мимо проходил студент одного из колледжей областной столицы. Молодой человек воспользовался ситуацией и совершил угон чужого транспорта. В отделе полиции он пояснил, что спешил по делам и решил таким образом ускорить свое передвижение по городу", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автотранспортом без цели хищения".
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