В Тюмени осужден экс-ректор института культуры

Сегодня, 5 марта, Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего ректора Тюменского государственного института культуры Игоря Шишкина. Он был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в марте 2016 года ректор дал своим подчиненным незаконное указание о внесении в ежеквартально направляемую в министерство культуры РФ отчетность недостоверных сведений о выполнении институтом целевых показателей по достижению уровня средней заработной платы преподавательского, профессорско-преподавательского и педагогического состава.

Министр культуры, не зная, что эти показатели фактически не выполнены, в мае подписал приказ о выплате ректору крупной премии по итогам работы за первый квартал. Недостоверная информация в министерство направлялись также за 2–4 кварталы 2016 года, за 1–3 кварталы 2017 года.

Как полагает следствие, ректор необоснованно получил премий на общую сумму более 1 млн рублей. Преступление выявило и расследовало Региональное управление ФСБ России по Тюменской области.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, Игорь Шишкин полностью признал свою вину. Суд назначил ему штраф в размере 65 тыс. рублей в доход государства, а также взыскал более 1 млн рублей в счет возмещения ущерба министерству культуры.