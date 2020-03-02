Тюменец обокрал оружейный магазин

14:14 02 марта 2020
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Кража произошла на этих выходных в одном из торговых центров Тюмени. Молодой человек был в кинотеатре поздним вечером, когда продавцов уже не было на рабочих местах, и решил этим воспользоваться.

18-летний тюменец с помощью ножа открутил стекло в оружейном магазине и похитил с витрины четыре пневматических пистолета. Это заметили сотрудники службы безопасности торгового центра и позвонили в полицию.

"Фигурант попытался избавиться от украденного, спрятав пистолеты в туалете. В ходе обыска стражи правопорядка обнаружили спрятанное оружие", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Молодой человек признался, что совершил кражу с целью дальнейшего сбыта. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Теги: кража , оружие
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