Тюменец обокрал оружейный магазин

Кража произошла на этих выходных в одном из торговых центров Тюмени. Молодой человек был в кинотеатре поздним вечером, когда продавцов уже не было на рабочих местах, и решил этим воспользоваться.

18-летний тюменец с помощью ножа открутил стекло в оружейном магазине и похитил с витрины четыре пневматических пистолета. Это заметили сотрудники службы безопасности торгового центра и позвонили в полицию.

"Фигурант попытался избавиться от украденного, спрятав пистолеты в туалете. В ходе обыска стражи правопорядка обнаружили спрятанное оружие", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Молодой человек признался, что совершил кражу с целью дальнейшего сбыта. В отношении него возбуждено уголовное дело.