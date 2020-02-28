В Ишиме обокрали заброшенную столовую

Изображение: видео пресс-службы УМВД России по Тюменской области

В ишимскую полицию сообщение о краже поступило от владельца неработающей столовой. Ночью неизвестные выбили окно и проникли в помещение.

Из столовой были украдены радиаторы отопления, электроосветительные приборы и ламинат. Имущество вывезли на грузовике, ущерб составил более 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Благодаря свидетелям полиции удалось выйти на подозреваемых. Трое местных жителей сознались, что похищенное готовились продать и поделить деньги между. Возбуждено уголовное дело.