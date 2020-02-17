В Тобольске задержали серийных автомобильных воров

В Тобольске задержаны четверо мужчин, которые подозреваются в серии хищений из отечественных автомобилей.

Сообщения о кражах поступили в полицию от пяти потерпевших. Злоумышленники разбивали стекла в автомобилях, на которых отсутствовала сигнализация, и похищали из салона имущество. Как правило, они крали аккумуляторы, бортовые компьютеры, автомагнитолы, датчики расхода воздуха. Общая сумма ущерба составила 82 тысячи рублей. В итоге всё похищенное имущество было изъято у одного из сообщников, оно будет возвращено законным владельцам.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража", полиция устанавливает причастность мужчин к другим аналогичным преступлениям.