Проверяли сантехнику: двух ишимцев судят за разбой со смертельным исходом

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Ишиме завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, которые напали на 79-летнюю женщину у нее в квартире. От нанесенных ранений она погибла.

27 сентября 2019 года мужчина попал в квартиру к пенсионерке под предлогом проверки сантехники. При этом один из злоумышленников незадолго до этого менял у нее сантехнику и тайно украл 50 тыс. рублей. Мужчина позвал пожилую женщину в ванную комнату, где толкнул на пол и нанес два удара по голове. Его сообщник также проник в квартиру, и они похитили деньги, лежавшие в книге — 162 тыс. рублей, после чего скрылись, оставив пострадавшую пенсионерку. От полученных ранений пенсионерка скончалась.

В зависимости от роли в преступлениях были возбуждены уголовные дела по ст.158 УК РФ (кража), ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ст.162 УК РФ (разбой). Вскоре дело рассмотрит суд.