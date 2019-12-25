Тоболяка задержали за кражу камер видеонаблюдения

В Тобольске уголовное дело возбуждено в отношении молодого человека, который украл со здания камеры видеонаблюдения. До них тоболяк добирался по сточной трубе.

Камеры наружного видеонаблюдения принадлежали детской школы искусств. Как выяснили полицейские, 19-летний молодой человек проживает в том же доме. Поздним вечером мужчина забрался на высоту второго этажа и снял камеры, а потом спрятал их.

Камеры вернули владельцам, а в отношении ранее судимого тоболяка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража".