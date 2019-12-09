В Ишиме обокрали аптеку

13:35 09 декабря 2019
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В Ишиме ночью неизвестные проникли в аптеку и похитили оттуда компьютеры, копировальную технику и комплектующие к ним. Окно в помещении они выбили с помощью топора.

Сумма ущерба, по словам владельца аптеки, составила 133 тысячи рублей. С места преступления были изъяты отпечатки пальцев, вскоре молодые люди, подозреваемые в краже, были задержаны. Они пояснили, что похищенное собирались использовать в личных целях. Возбуждено уголовное дел по статье "Кража. 

Теги: кража
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