В Ишиме обокрали аптеку

В Ишиме ночью неизвестные проникли в аптеку и похитили оттуда компьютеры, копировальную технику и комплектующие к ним. Окно в помещении они выбили с помощью топора.

Сумма ущерба, по словам владельца аптеки, составила 133 тысячи рублей. С места преступления были изъяты отпечатки пальцев, вскоре молодые люди, подозреваемые в краже, были задержаны. Они пояснили, что похищенное собирались использовать в личных целях. Возбуждено уголовное дел по статье "Кража.