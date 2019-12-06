В Тюменской области с сентября ищут пропавшего Михаила Сухих

Фото: страница "Розыск-Уур Умвд-Тюм-Обл" / vk.com

Полиция ведет поиски пропавшего без вести 38-летнего Михаила Сухих. 10 сентября 2019 года мужчина ушел из дома в поселке Туртас Уватского района, до сегодняшнего дня его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 35–40 лет, рост 165–175 сантиметров, плотного телосложения, глаза карие, волосы прямые короткие темного цвета.

Был одет: куртка темно-синего цвета с подкладом оранжевого цвета, футболка серо-голубого цвета с изображением молота, джинсы темно-синего цвета, туфли черного цвета.

При получении информации о местонахождении Михаила просят сообщать в управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефонам: (3452) 793-932, 793-727, 793-130, 793-638, дежурная часть: 793-023 или 02.