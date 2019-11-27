В Тюмени мануального терапевта будут судить за причинение смерти пациентке

В областном центре окончено расследование уголовного дела в отношении 76 – летнего врача мануальной терапии одного из частных тюменских медицинских центров. Доктор обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

На основании договора врач мануальной терапии оказывал платные медицинские услуги 53-летней женщине, которая обратилась на прием с болями в шее.

По данным предварительного следствия, 30 августа 2018 года доктор без проведения лабораторных исследований поставил пациентке диагноз "остеохондроз позвоночника, хронический радикулит". Им была проведена блокада на уровне одного из шейных позвонков многокомпонентной смесью.

На следующий день женщина вновь обратилась к врачу с жалобами на сохраняющиеся боли. Мануальный терапевт произвел такую же блокаду, в ходе которой игла попала в пространство спинного мозга, куда проник вводимый препарат. После этих манипуляций у пациентки возник высокий спинальный блок. Бригадой скорой помощи она была доставлена в одну из больниц Тюмени. 4 сентября 2019 года, несмотря на усилия медиков, женщина скончалась от отека головного мозга.

Следователями была назначена судебно-медицинская экспертиза, исходя из выводов которой обвиняемым допущены дефекты при оказании медицинской помощи, которые привели к причинению тяжкого вреда здоровью потерпевшей и, в конечном итоге, к смертельному осложнению, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области. Вскоре дело будет передано в суд.