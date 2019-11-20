В Тюмени осудили воров за кражи на 46 млн рублей

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор двум жителям Нижнего Новгорода за кражи в крупном и особо крупном размере.
По версии следствия, в 2014–2019 годах они совершили 28 квартирных краж в Тюмени, Екатеринбурге, Красноярске, Самаре и Уфе. Как правило, они похищали деньги и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила более 46 млн рублей.
В январе 2019 года после очередной кражи нижегородцы покинули Тюмень, а спустя месяц были задержаны в Нижнем Новгороде.
Суд назначил им по 7 лет колонии общего режима, в пользу потерпевших взыскано более 43 млн рублей.
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