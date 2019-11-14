В Тюмени ищут пропавшую 16-летнюю Марину Захарову

Фото предоставлено СУ СКР по Тюменской области

В Тюмени полиция продолжает поиски девушки, которая пропала еще на прошлой неделе, 4 ноября. В этот день 16-летняя Марина Захарова ушла из дома, до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 16 лет, рост 160–165 сантиметров, славянской внешности, худощавого телосложения, волосы прямые темные до плеч, глаза карие, лицо смуглое. Особые приметы: на запястье правой руки имеется татуировка в виде буквы "М".

Была одета: куртка-пуховик укороченный черного цвета, джинсы серого цвета облегающие, кроссовки зимние черного цвета. При себе был большой пакет с одеждой.

При получении информации необходимо сообщить в ОП-6 УМВД России по г.Тюмени по адресу: г.Тюмень, ул. Ватутина, 34, контактные телефоны: 8(3452) 79-98-06, 79-98-72 или по тел.: 102, 112.