В Тюмени почти две недели ищут пропавшего Александра Бусыгина

Фото: страница "Розыск-Уур Умвд-Тюм-Обл" / vk.com

В Тюмени полиция ведет поиски без вести пропавшего 39-летнего Александра Бусыгина. 25 октября 2019 года мужчина ушел из дома, до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 40 лет, рост 170 сантиметров, славянской внешности, среднего телосложения, волосы короткие темные, имеются лобные залысины, борода темного цвета с сединой.

Был одет: куртка болоньевая серого цвета длиной до середины бедра, брюки спортивные темно-синего цвета, кроссовки синего цвета с подошвой бело-красного цвета. При себе имел рюкзак спортивный черного цвета, документы на свое имя.

Всех, кому что-либо известно, просят сообщить в отдел полиции № 7 УМВД России по городу Тюмени по телефонам: (3452) 64-73-68, 29-11-20 либо в управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефонам: (3452) 793-727, 793-932, дежурная часть: 793-023 или 02.